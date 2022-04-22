Украинские защитники показали, как уничтожили российские танки, которые прятались за жилыми многоэтажками в Рубежном.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Сейчас все более идут активные бои за Донбасс и Нацгвардия показала, как уничтожила вражеские танки в Рубежном, опубликовав видео в Фейсбук.

"Вражеские войска лишили людей спокойной жизни и жилья, чтобы потом использовать их стены для прикрытия. Но это не мешает украинским воинам превращать машины убийств в металлолом. Слава героям Украины, ведущим бои за Рубежное!", - было написано в Фейсбук.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Береги вас Боже! Вы сильны, мужественны. Мы молимся за вас, верим в вашу силу. Возвращайся с победой без потерь и невредимыми", "Пусть Господь Вас хранит! Мы молимся за Вас и ждем Победы!!! Слава Украине!", "Лучшие".

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