Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й повністю звільнити північ України. Коли окупанти втекли з Київської області, то залишили багато своїх напризволяще. СБУ опублікували розмову з матір'ю одного з таких російських солдатів.
"Наприклад, цього контрактника, який потрапив у полон при відступі загарбників з-під Києва, командир просто залишив на полі бою разом з пораненим. Вояк скаржиться: "Сказали, що заберуть, але так і не забрали. Пацанів стільки понаоставляли поранених, мертвих..."»
Просить матір, щоб та йшла до командування і домагалася його обміну. Але жінка скаржиться, що замполіт знає, що її син разом з 3-4 іншими контрактниками в полоні, але інформацію про це «наверх» не подає", - було зазначено в публікації.
"У Міністерстві оборони в списках тебе немає", - зазначила жінка в розмові з сином.
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