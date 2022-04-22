Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Весь світ допомагає Україні, включаючи США. Заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла, що зараз отримує Україна, передає "Українська правда".
"Системи РСЗВ ми вже поставляємо", - зазначила Нуланд.
Також чиновник з Білого дому розповіла не тільки про РСЗВ, а й постачання деталей для українських літаків:
"Отже, щоб бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже поставляються; є союзники, які працюють над літаками, а крім цього є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію".
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