Для цього окупанти рф хочуть використовувати полонених захисників і викрадених цивільних осіб.

У міжнародному волонтерському співтоваристві InformNapalm попередили, що російські окупанти можуть готувати спецоперацію в Маріуполі. Для цього будуть використані полонені захисники і викрадені цивільні особи.

Уточнюється, що 16-17 травня або трохи пізніше до дій інформаційно-психологічного характеру планується залучити до 2000 полонених.

Серед ключових планів росіян:

відправити до Маріуполя військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний загальновійськовий захисний комплект і додаткові невеликі рюкзаки, зміст яких невідомий;

відправити до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, зміст яких невідомий. У супроводі з охороною бронетехніки

Аналітики припускають, що полонених людей хочуть використовувати для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ, нібито захисники Азовсталі здалися в полон, і після цього спробують використовувати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їхніх позицій.

Також полонених можуть використовувати в якості живого щита для реалізації штурмової операції.

Нагадаємо, що окупанти знайшли новий спосіб мучити маріупольців, відео.

Як повідомляла Politeka, окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненими снарядами.

Також Politeka писала, що експерт оцінив можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом.