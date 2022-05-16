Принаймні, про це заявили російські пропагандисти в ефірі однієї зі своїх передач. Відповідний уривок опублікував у соцмережі український громадський діяч Сергій Стерненко.
На кадрах російський пропагандист скаржиться на те, що українці нібито закликають росіян жертвувати гроші на армію рф, а замість цього використовують отримані кошти на потреби ЗСУ.
"Ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - з традиційною для російського телебачення риторикою заявив росіянин.
При цьому жодних доказів він не надав.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
У Києві з великими почестями прощаються з Леонідом Кравчуком: кадри того, що відбувається
Наступна в черзі: названо країну, на яку Путін може напасти після невдачі в Україні
"Нас завтра може не бути": Лукашенко бурхливо відчитав бездіяльних партнерів рф та Білорусі
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Не можу. Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їх недоармію, тому що кмітливі українці їх обманюють і збирають з росіян гроші на ЗСУ. Українці найкращі!", - підписав кадри Стерненко.
Українці з іронією тут же підхопили цю тему.
"Ну, це ж круто!!! Українці використовують силу і фінанси противника проти нього самого. Це принцип з дзюдо. Все як любить Путін", "та все чесно збирають на армію для боротьби з фашистами не підкопаєшся", "який жах!", "Мені здається, що росіяни здатні зібрати тільки 1 рубль", - пишуть люди.
Нагадаємо, горе-вояки втекли з України назад в рф і розповіли, як все було.
Як повідомляла Politeka, Невзоров запропонував Путіну зустрітися із захисником Маріуполя.
Також Politeka писала, що переможний контрнаступ ЗСУ, експерт розкрив, що для цього потрібно.