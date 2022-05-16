Принаймні, про це заявили російські пропагандисти в ефірі однієї зі своїх передач. Відповідний уривок опублікував у соцмережі український громадський діяч Сергій Стерненко.

На кадрах російський пропагандист скаржиться на те, що українці нібито закликають росіян жертвувати гроші на армію рф, а замість цього використовують отримані кошти на потреби ЗСУ.

"Ми з'ясували, що 3/4 збору грошей організовують українці. Які на ці гроші, підсміюючись, купують зброю і передають на передову зброю нацистам. І на ваші гроші потім стріляють по наших пацанах", - з традиційною для російського телебачення риторикою заявив росіянин.

При цьому жодних доказів він не надав.

"Не можу. Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їх недоармію, тому що кмітливі українці їх обманюють і збирають з росіян гроші на ЗСУ. Українці найкращі!", - підписав кадри Стерненко.

Українці з іронією тут же підхопили цю тему.

"Ну, це ж круто!!! Українці використовують силу і фінанси противника проти нього самого. Це принцип з дзюдо. Все як любить Путін", "та все чесно збирають на армію для боротьби з фашистами не підкопаєшся", "який жах!", "Мені здається, що росіяни здатні зібрати тільки 1 рубль", - пишуть люди.

Не можу😂

Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їхню недоармію, бо кмітливі українці їх дурять, та збирають з росіян гроші на ЗСУ.



Українці найкращі! pic.twitter.com/Ow3oCGaIYu — Serhii Sternenko (@sternenko) May 16, 2022

Нагадаємо, горе-вояки втекли з України назад в рф і розповіли, як все було.

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