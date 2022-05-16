Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский. Он отметил, что для успеха украинской армии на этом направлении необходимо соблюдение нескольких условий.

«Мы должны иметь преимущество над противником, мы должны перехватить оперативную и тактическую инициативу. Мы должны быть прикрыты с воздуха, потому что нам приходится действовать против группировки врага, у которого "непотопляемый авианосец" под названием Крым и неограниченные возможности по поставке и обеспечению этого "авианосца"», - рассказал эксперт.

Он отметил, что у ВСУ уже есть надежные плацдармы на левом берегу Днепра. Теперь украинским военным осталось уничтожить позиции врага на правобережье и удержать переправы через Днепр, расположенные на территории Херсонской области.

«Для нас важно, чтобы эта операция была тщательно подготовлена ​​с гарантией победы. Мы имеем все шансы сделать ее такой», - заявил Грабовский, отметив, что для этого нужно время, сосредоточенность и высокий уровень координации и способностей всех участников операции.

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