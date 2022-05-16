Видеообращение российских вояк появилось в сети. На кадрах мужчины в военной форме утверждают, что добровольно отправились воевать в Украину, однако внезапно оказалось, что командование хочет использовать их просто как пушечное мясо.

«Мы являемся добровольческим отрядом из российской федерации, призванным оказать помощь действиям на территориях Луганской народной республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытии на территорию Луганской республики местное управление использовало личный состав не по назначению. Без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской народной республики и «Народной милиции», - пожаловался на видео горе-оккупант.

Как результат добровольцы решили попросту сбежать с поля боя. Однако и тут у них возникла проблема: многие из них оказались из дальневосточных регионов россии, и теперь у них попросту нет денег, чтобы добраться домой. При этом российское «командование» проблемы добровольцев просто игнорирует.

«Какой-либо помощи от руководства нет. Скажем так: отправляли людей просто на убой», - подытожил несостоявшийся военный.

В сети тут же принялись комментировать этот инцидент.

«За деньги они пошли! Ставят свою жизнь на одни весы с деньгами!», «Молодцы ребята, поехали помочь своим женам, украсть у украинцев по стиральной машине, так держать, целофановых мешков на всех хватит!!!», «Видео называется "Когда остался без стиралки"», «Когда ехал за котлетами по-киевски, и только на месте выяснилось, что фарш будут делать из тебя», «Помогатели. Теперь домой пешком через всю страну. Может прозреют», - пишут люди.

Напомним, армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, россияне уже пытаются остановить войну: в Офисе президента рассказали, как именно.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, в какой очередности будет освобождаться Украина.