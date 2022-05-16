У Украины появилась возможность не просто гнать оккупантов с тех территорий, которые им удалось занять после 24 февраля 2022 года, но и освободить Крым и Донбасс.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как вероятно это будет происходить.

"В данный момент ВСУ занимаются вытеснением оккупантов из Харьковской области. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы целиком и полностью провести деокуппацию того района, в котором сосредоточено наибольшее количество рашистов. Речь идет об Изюмском районе. Там сейчас сосредоточено 37 БТГ рф для наступления оккупантов в районе Барвинково и Славянска.

Освобождая от Харькова в северном направлении, ВСУ выходят к Вовчанску, который играет важную роль в логистических поставках на Изюмском направлении. Он ведет к основной артерии поставок оккупационной группировки.

Дальше - либо вывод российских подразделений с Изюмского направления или их окружение в перспективе. Что является достаточно уникальной операцией - на это понадобится месяц-полтора для реализации.

После этого фактически весь карточный домик пропагандистов рф под названием "большая битва за Донбасс" начинает рушиться.

Когда будет закончен вопрос с изюмской группировкой, движение украинских войск будет направлено на деоккупацию Луганской и Донецких областей. А в первую очередь будет сосредоточено на южном направлении - Запорожская область.

Деоккупация Запорожской области будет играть очень важную роль для разрезания Донбасского и Южного плацдарма, который удалось захватить российским оккупантам.

Дальше деоккупация Херсона и Херсонской области и контрнаступление на Донбасском плацдарме. И этого не нужно ждать, что это будет незамедлительно.

Оккупанты будут сами бежать из Херсона и области после того, как будет деоккупирована Запорожская область. Они будут прекрасно понимать, если они не выведут свои войска с Херсонщины, то они окажутся в той же ситуации, что и изюмская группировка. 17 БТГ (в Херсонской области) не способны по всему фронту обеспечивать удержание позиций даже в обороне, не говоря уже о наступлении.

К концу этого года мы увидим, что Украина имеет все шансы вернуть ВСЕ свои территории. И до конца этого года мы имеем все шансы вернуть все территории материковой Украины.

Деоккуцпация Крыма переносится на 2023 год. Это может нанесения точечных ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов на полуострове - склады, нефтебазы, склады с вооружением и т.д.

На тот момент Киев должен поставить ультиматум: либо рф выводит свои войска с полуострова по Керченскому мосту либо они будут вывозить с полуострова трупы уже водным путем, так как мост будет уничтожен ракетным массированым ударом", - анализирует Александр Коваленко.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.

Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.

Также Politeka писала, что Украина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель россии.