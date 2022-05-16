По крайней мере, об этом заявили российские пропагандисты в эфире одной из своих передач. Соответствующий отрывок опубликовал в соцсети украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

На кадрах российский пропагандист жалуется на то, что украинцы якобы призывают россиян жертвовать деньги на армию рф, а вместо этого используют полученные средства на нужды ВСУ.

«Мы выяснили, что 3/4 сбора денег организовывают украинцы. Которые на эти деньги, подсмеиваясь, покупают оружие и передают на передовую оружие нацистам. И на ваши деньги потом стреляют по нашим пацанам», - с традиционной для российского телевидения риторикой заявил россиянин.

При этом никаких доказательств он не предоставил.

«Не могу. Российский пропагандист просит россиян не жертвовать деньги на их недоармию, потому что сообразительные украинцы их обманывают и собирают с россиян деньги на ВСУ. Украинцы самые лучшие!», - подписал кадры Стерненко.

Украинцы с иронией тут же подхватили эту тему.

«Ну, это же круто!!! Украинцы используют силу и финансы противника против него самого. Это принцип из дзюдо. Всё как любит путин», «Та все честно собирают на армию для борьбы с фашистами не подкопаешься», «Какой ужас!», «Мне кажется, что россияне способны собрать только 1 рубль», - пишут люди.

Не можу😂

Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їхню недоармію, бо кмітливі українці їх дурять, та збирають з росіян гроші на ЗСУ.



Українці найкращі! pic.twitter.com/Ow3oCGaIYu — Serhii Sternenko (@sternenko) May 16, 2022

Напомним, горе-вояки сбежали из Украины обратно в рф и рассказали, как все было.

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