По крайней мере, об этом заявили российские пропагандисты в эфире одной из своих передач. Соответствующий отрывок опубликовал в соцсети украинский общественный деятель Сергей Стерненко.
На кадрах российский пропагандист жалуется на то, что украинцы якобы призывают россиян жертвовать деньги на армию рф, а вместо этого используют полученные средства на нужды ВСУ.
«Мы выяснили, что 3/4 сбора денег организовывают украинцы. Которые на эти деньги, подсмеиваясь, покупают оружие и передают на передовую оружие нацистам. И на ваши деньги потом стреляют по нашим пацанам», - с традиционной для российского телевидения риторикой заявил россиянин.
При этом никаких доказательств он не предоставил.
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«Не могу. Российский пропагандист просит россиян не жертвовать деньги на их недоармию, потому что сообразительные украинцы их обманывают и собирают с россиян деньги на ВСУ. Украинцы самые лучшие!», - подписал кадры Стерненко.
Украинцы с иронией тут же подхватили эту тему.
«Ну, это же круто!!! Украинцы используют силу и финансы противника против него самого. Это принцип из дзюдо. Всё как любит путин», «Та все честно собирают на армию для борьбы с фашистами не подкопаешься», «Какой ужас!», «Мне кажется, что россияне способны собрать только 1 рубль», - пишут люди.
Напомним, горе-вояки сбежали из Украины обратно в рф и рассказали, как все было.
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