"Росіяни своїх не кидають" або як у окупантів забирають виплати за поранення на війні в Україні. В СБУ опублікували чергове перехоплення розмов окупантів, з якого можна почути, що у поранених військових забирають виплати.

"25 березня пацаненка в плече поранило, ну, легко, осколком просто трохи. Його відвезли в госпіталь. Через кілька днів виплатили 3 мільйони. А в квітні, 29 квітня, він повернувся сюди назад, вже нормальний, зажив. І у нього ці 3 мільйони забрали, аргументуючи тим, що поранення легке", – розповідає загарбник своєї матері.

Окупант просить матір передати знайомому "ебл*ну", який, мабуть, теж отримав поранення в Україні, не поспішати витрачати гроші, тому що їх можуть забрати назад.

"Не треба гроші витрачати поки. Так як після війни будуть розбиратися, піднімати ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перша або друга, будуть віднімати половину суми як мінімум", - говорить окупант.

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