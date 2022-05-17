Окупанти заздрять, що в українців є "Байрактари" і з жахом очікують нові поставки іноземної зброї ЗСУ. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
"Нам би безпілотники єб*чі,як у них "Байрактар". Була б тема взагалі ох*єнна. Пташки політали, координати просвітили, то як уе*али нас", - скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.
Він сам насміхається над фразою "величі" росії, тому що навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів:
"Рф - дика держава, бл*дь. Самі замутили ту спецоперацію... Росія є*нуча, фермери нам збирають гроші, щоб купити квадрики".
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Арестович записав відео з повідомленням про своє вигнання з Офісу президента: "Вважаю себе щасливою людиною"
"Документальні підтвердження": розвідка роздобула секретні дані ворога про втрати і поранених
Біда спіткала Булітко з "Дизель шоу", Зірка звернулася до українців: "Якийсь час ви мене не будете бачити..."
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Тому загарбники з жахом стежать за новинами про нові постачання іноземної зброї на потреби ЗСУ: "Пацани там в новинах читали: поляки Україні поставили чи то 2000, чи то 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде, це жо*а..."
Напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати і лендліз. Тому попереду у них багато відкриттів.
Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.
Як повідомляла Politeka, окупант похвалився матері зачисткою українського села, аудіоперехоплення.
Також Politeka писала, що окупанти збільшать темп наступу, у розвідці Британії вказали на головну небезпеку.