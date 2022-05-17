Окупанти заздрять, що в українців є "Байрактари" і з жахом очікують нові поставки іноземної зброї ЗСУ. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

"Нам би безпілотники єб*чі,як у них "Байрактар". Була б тема взагалі ох*єнна. Пташки політали, координати просвітили, то як уе*али нас", - скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.

Він сам насміхається над фразою "величі" росії, тому що навіть прості квадрокоптери окупанти просять у спонсорів:

"Рф - дика держава, бл*дь. Самі замутили ту спецоперацію... Росія є*нуча, фермери нам збирають гроші, щоб купити квадрики".

Тому загарбники з жахом стежать за новинами про нові постачання іноземної зброї на потреби ЗСУ: "Пацани там в новинах читали: поляки Україні поставили чи то 2000, чи то 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть постачати. Це взагалі буде, це жо*а..."

Напевно, окупанти ще не читали новин про нові гармати і лендліз. Тому попереду у них багато відкриттів.

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