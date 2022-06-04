Про це в інтерв'ю «24 каналу» розповів російський журналіст Гліб П'яних. Він нагадав про те, що на початку правління Путіна ходили чутки, що він не хотів займати пост президента, а замість цього мріяв очолити «Газпром» і спокійно витрачати зароблені гроші в Європі.

На думку П'яних, ті зміни, які сталися з психікою російського президента за останні 22 роки, пов'язані з необмежено владою. Влада зводить з розуму будь-яку людину, якщо займати керуючий пост дуже довго, вважає журналіст.

"Важко це назвати божевіллям-просто такий стан душі, коли навколо тебе 22 роки з усіх боків тебе облизують. Відбуваються в голові якісь зміни. Це не психіатрія, це властивості характеру", - розповів П'яних.

Він зазначив, що в силу своїх помилок Путін щиро вірив у те, що зможе завоювати Україну, а вона, в свою чергу, не буде чинити опір.

"Прорахувався. Він чомусь вирішив, що Україна здасться. Це була помилка стратегічна, колосальна", - заявив журналіст.

Він додав, що Путін і зараз живе ілюзіями. Зокрема, він не вірить, що Європа зможе відмовитися від російського газу, хоча все його оточення дивиться на речі більш реально.

Не вірять в правоту і успіх Росії і самі кремлівські пропагандисти.

"Вони до 24 лютого думали, що все нормально. Вони грали в цю пропаганду не понарошку. І раптом 24 числа все стало по-справжньому. Вони офігіли, А куди їм діватися? Як їм зістрибнути? Це вже буде зрада, мені здається, Путін зраду не пробачить. Вони 24 лютого опинилися в капкані. Всі вони прекрасно розуміють: і про своїх дітей, і віллу на озері Комо дуже шкода", - розповів П'яних.

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