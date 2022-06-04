Об этом в интервью «24 каналу» рассказал российский журналист Глеб Пьяных. Он напомнил о том, что в начале правления путина ходили слухи, что он не хотел занимать пост президента, а вместо этого мечтал возглавить «Газпром» и спокойно тратить заработанные деньги в Европе.

По мнению Пьяных, те изменения, которые случились с психикой российского президента за последние 22 года, связаны с неограниченно властью. Власть сводит с ума любого человека, если занимать управляющий пост очень долго, считает журналист.

«Трудно это назвать сумасшествием – просто такое состояние души, когда вокруг тебя 22 года со всех сторон тебя облизывают. Происходят в голове какие-то изменения. Это не психиатрия, это свойства характера», - рассказал Пьяных.

Он отметил, что в силу своих заблуждений путин искренне верил в то, что сможет завоевать Украину, а она, в свою очередь, не будет сопротивляться.

«Просчитался. Он почему-то решил, что Украина сдастся. Это была ошибка стратегическая, колоссальная», - заявил журналист.

Он добавил, что путин и сейчас живет иллюзиями. В частности, он не верит, что Европа сможет отказаться от российского газа, хотя все его окружение смотрит на вещи более реально.

Не верят в правоту и успех россии и сами кремлевские пропагандисты.

«Они до 24 февраля думали, что все нормально. Они играли в эту пропаганду не понарошку. И вдруг 24 числа все стало по-настоящему. Они офигели, а куда им деваться? Как им спрыгнуть? Это уже будет предательство, мне кажется, путин предательство не простит. Они 24 февраля оказались в капкане. Все они прекрасно понимают: и про своих детей, и виллу на озере Комо очень жалко», - рассказал Пьяных.

Напомним, Братчук эмоционально высказался о названной гостье в Одессе.

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