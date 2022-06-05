Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, зараз окупанти кинули всі сили на Луганську область, щоб виконати пряме доручення від Кремля. У них є певний термін-взяти Сєвєродонецьк під свій повний контроль до 10 червня.

Якщо це завдання виконати не вдасться, загарбникам наказано перерізати так звану «трасу життя Лисичанськ-Бахмут.

За словами Гайдая, Зараз на виконання даних завдань кинуті всі резерви Російської армії. Однак, незважаючи на це противнику не вдається втілити свої задуми в життя. Гайдай повідомив, що ще донедавна під контролем росіян перебувало 70% Сєвєродонецька, проте ситуація змінилася.

ЗСУ змогли провести контратаку і відсунули противника на колишні позиції. В даний момент місто умовно розділений навпіл.

Також глава Луганської ОВА розповів про те, що за останні дні окупанти зазнали великих втрат. У полон були взяті вісім російських військових.

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