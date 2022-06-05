Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, сейчас оккупанты бросили все силы на Луганскую область, чтобы выполнить прямое поручение от Кремля. У них есть определенный срок – взять Северодонецк под свой полный контроль до 10 июня.

Если эту задачу выполнить не удастся, захватчикам приказано перерезать так называемую «трассу жизни Лисичанск – Бахмут.

По словам Гайдая, сейчас на выполнение данных задач брошены все резервы российской армии. Однако, несмотря на это противнику не удается воплотить свои замыслы в жизнь. Гайдай сообщил, что еще до недавнего времени под контролем россиян находилось 70% Северодонецка, однако ситуация изменилась.

ВСУ смогли провести контратаку и отодвинули противника на прежние позиции. В данный момент город условно разделен пополам.

Также глава Луганской ОВА рассказал о том, что за последние дни оккупанты понесли большие потери. В плен были взяты восемь российских военных.

Напомним, назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина.

Как сообщала Politeka, Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву.

Также Politeka писала, что контратака ВСУ сорвала планы оккупантов, рф пытается применить сирийскую тактику.