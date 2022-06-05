В общественном пространстве ходит все больше разговоров о развале российской федерации после победы Украины в войне и падения путинского режима.
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив считает, что первым независимым регионом должна стать Чечня.
По его словам, путин является единоличным правителем в россии сейчас. Исторически после поражения в войне в россии меняется власть на кардинально другую.
Он объяснил, что именно Чечня на сегодняшний день является республикой, которая абсолютно готова к независимости. Единственное, что ее сдерживает, – это определенные персональные обязательства, которые кадыров взял перед российским диктатором.
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"Однако он их взял перед путиным, но не перед россией. Это нужно понимать. Как только путина не станет, то кадыров на второй день объявит независимость", – уверен советник министра внутренних дел.
Напомним, у Путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников.
Как сообщала Politeka, Алексей Резников озвучил смелый прогноз о сроках окончания войны.
Также Politeka писала, что российские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели.