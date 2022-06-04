В сети активно обсуждают бурную «истерику» верного подхалима путина. Накануне Евросоюз опубликовал новые санкционные списки, в которые попали предполагаемая любовница путина Алина Кабаева, дети пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, а также другие члены семей российской «элиты».
Это решение Запада вызвало бурную реакцию у Медведева, который опубликовал гневный пост в своем Телеграм.
«Тут двойное беззаконие… Ждём теперь возврата в западных законах принципа талиона (равного воздаяния за содеянное). А что? Чем плохо? Каждый сможет вершить правосудие по принципу "око за око, зуб за зуб"! Чтобы никто из родственников не ушёл от равного ответа!», - возмущался Медведев.
В сети тут же принялись иронизировать над его эмоциональной публикацией.
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«Засуетились тараканы..! "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица"© (В.В. Путин)», «Что-то с ним случилось, что с ним такое?)», «По всем кремлёвским родственникам тюрьма плачет.... А лишить их всего необходимо для урока другим ворам...», «Полезный идиот Медведев рвется быть более озверелым гопником, чем его хозяин -фюрер», «Зачем вы алкоголизм постоянно рекламируете», «Что, Димочка, нет чем кормить уточек?», - пишут люди.
Напомним, Резников озвучил смелый прогноз о сроках окончания войны.
Как сообщала Politeka, российские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели.
Также Politeka писала, что Кулеба ответил на новые мечты Макрона о "сохранении лица путина".