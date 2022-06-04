Таким прогнозом в интервью «24 каналу» поделился советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он заявил, что в скором времени темпы российского наступления резко спадут.
Как пояснил советник главы МВД, дело в том, что российские военные начали «выдыхаться».
«Я прогнозирую, что сейчас будет какая-то пауза. Они будут понемногу выдыхаться. Они уже где-то выдыхаются», - рассказал Андрусив.
Он отметил, что за последние две – три недели украинские защитники значительно проредили ряды российской армии, уничтожив множество оккупантов вблизи Северодонецка и Попасной в Луганской области.
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«Вот этих "мясных батальонов" много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков там очень мало. Большинство из них были уничтожены в результате очень тяжелых боев за Северодонецк, Попасную и окрестные села», - сообщил Андрусив.
По официальным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня, с момента начала войны в Украине были ликвидированы около 31 050 российских оккупантов. При этом отмечается, что это ориентировочная цифра, так как точный подсчет усложняют активные боевые действия.
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