Таким прогнозом в интервью «24 каналу» поделился советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он заявил, что в скором времени темпы российского наступления резко спадут.

Как пояснил советник главы МВД, дело в том, что российские военные начали «выдыхаться».

«Я прогнозирую, что сейчас будет какая-то пауза. Они будут понемногу выдыхаться. Они уже где-то выдыхаются», - рассказал Андрусив.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Он отметил, что за последние две – три недели украинские защитники значительно проредили ряды российской армии, уничтожив множество оккупантов вблизи Северодонецка и Попасной в Луганской области.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения

"Это их территория": Байден заговорил о возобновлении переговоров между Украиной и рф

Крутоголов из "Дизель шоу" с красоткой-женой показали украинцам пример семейной жизни: "Вот уже 16 лет..."

Образ Дорофеевой бесстыже скопировала певица из рф, кадры: "Русские все у нас воруют..."
Показать еще

«Вот этих "мясных батальонов" много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков там очень мало. Большинство из них были уничтожены в результате очень тяжелых боев за Северодонецк, Попасную и окрестные села», - сообщил Андрусив.

По официальным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня, с момента начала войны в Украине были ликвидированы около 31 050 российских оккупантов. При этом отмечается, что это ориентировочная цифра, так как точный подсчет усложняют активные боевые действия.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Напомним, Кулеба ответил на новые мечты Макрона о "сохранении лица путина".

Как сообщала Politeka, готовится почва для нового вторжения рф после капитуляции в Украине.

Также Politeka писала, что генерал Красильников рассказал, откуда ВСУ ожидали наступления россиян.