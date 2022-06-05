Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 5 июня.

Так, по сообщению британской разведывательной службы, в течение последних 24 часов украинские силы совершили контратаку в Северодонецке, чем притупили оперативный импульс российских сил, несмотря на то, что оккупанты сосредоточили в городе достаточно боевых подразделений и огневой мощи.

Отмечается, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва сепаратистов самопровозглашенной "Луганской Народной Республики". Эти войска плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

"Использование прокси-пехотных сил для операций по расчистке городов является тактикой россии, которая ранее наблюдалась в Сирии, где россия использовала V корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, которые испытывают регулярные российские войска", — пояснили британские эксперты.

Напомним, в Офисе президента раскрыли замысел оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего захвата Днепра и Одессы.

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