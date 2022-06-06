Окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ: що змінилося на фронті

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Також повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Також ворог з метою підтримки наступальних дій посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку Слов’янська. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. Також ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора обстрілюють українські позиції вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван - тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли із артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

На території республіки білорусь, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил російської федерації, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер-М”, зенітно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Нагадаємо, угруповання ворога переформатовується - що зараз відбувається в Чорному морі.

Також повідомлялось, що у Херсоні окупант влаштував фатальну аварію.

Крім того Politeka.net писала, що Фейгін розповів про те, що відбуватиметься в кремлі, коли Путіна не стане.