У мережі з'явилося унікальне фото з передової – на ньому шолом бійця, який буквально опинився за крок від загибелі.

Як пише Politeka.net, ворожа куля застрягла в екіпіровці.

"Пощастило", - підписав кадр користувач Twitter "Роман з Майором".

"Кулемет або снайпер?", "Нічого собі...», «Шолом якісний», "Дяка Богові", - пишуть ошелешені користувачі соцмереж.

Інші цікавляться здоров'ям бійця - чи не гуде його голова, відзначають, що, значить, "є ще справи тут" і вітають власника шолома з другим днем народження:

"Пощастило, що рикошетом прилетіло, а то б не пощастило", "З другим днем народження Вас", "Бережи вас Бог"," Куля 7.62х54..як вона голову не відірвала".

Нагадаємо, на Донбасі тривають важкі бої. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а на Слов'янському напрямку противник зосереджений на продовженні наступ у напрямку населеного пункту Слов'янськ.

На Лиманському напрямку противник веде наступальні дії в районі Святогірська. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка.

Також повідомлялося, що у Чорному морі корабельне угруповання ворога переформатується.

Крім того, Politeka.net писала, що Путіна перехитрили дві країни.