Як пише Politeka.net, ворожа куля застрягла в екіпіровці.
"Пощастило", - підписав кадр користувач Twitter "Роман з Майором".
"Кулемет або снайпер?", "Нічого собі...», «Шолом якісний», "Дяка Богові", - пишуть ошелешені користувачі соцмереж.
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Інші цікавляться здоров'ям бійця - чи не гуде його голова, відзначають, що, значить, "є ще справи тут" і вітають власника шолома з другим днем народження:
"Пощастило, що рикошетом прилетіло, а то б не пощастило", "З другим днем народження Вас", "Бережи вас Бог"," Куля 7.62х54..як вона голову не відірвала".
Нагадаємо, на Донбасі тривають важкі бої. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а на Слов'янському напрямку противник зосереджений на продовженні наступ у напрямку населеного пункту Слов'янськ.
На Лиманському напрямку противник веде наступальні дії в районі Святогірська. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка.
Також повідомлялося, що у Чорному морі корабельне угруповання ворога переформатується.
Крім того, Politeka.net писала, що Путіна перехитрили дві країни.