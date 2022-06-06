Как пишет Politeka.net, вражеская пуля застряла в экипировке.
«Повезло», - подписал кадр пользователь Twitter «Роман з Майором».
«Пулемет или снайпер?», «Ничего себе…», «Шлем качественный», «Спасибо Богу», - пишут ошарашенные пользователи соцсетей.
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Другие интересуются здоровьем бойца – не гудит ли его голова, отмечают, что, значит, «есть еще дела тут» и поздравляют владельца шлема со вторым днем рождения:
«Повезло, что рикошетом прилетело, а то бы не повезло», «Со вторым днем рождения вас», «Береги вас Бог», «Пуля 7.62х54..как она голову не оторвала».
Напомним, на Донбассе продолжаются тяжелейшие бои. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, а на Славянском направлении противник сосредоточен на продолжении наступление в направлении населенного пункта Славянск.
На Лиманском направлении противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. На Бахмутском направлении противник вёл штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка.
Также сообщалось, что в Черном море корабельная группировка врага переформатируется.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путина перехитрили две страны.