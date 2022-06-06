Країни ЄС перехитрили російського диктатора володимира путіна, який погрожує перекрити газ до Європи, якщо з рф не знімуть санкції.

Хоча ЄС ще не включив газове ембарго в пакет санкцій на тлі жорстокої путінської війни, він шукає способи зменшити свою залежність від поставок з рф. Зокрема, дві країни ЄС зібралися видобувати газ, щоб позбутися палива з росії. Про це повідомило Daily Express.

Так, Німеччина і Нідерланди для того, щоб скоротити залежність від російського газу, вже уклали угоду та отримали дозвіл на видобуток власного газу в Північному морі.

Через повномасштабну війну росії проти України контролюючі органи прийняли рішення видати дозвіл на реалізацію європейських газових проектів, щоб послабити владу Кремля в Європі.

Журналісти видання зробили висновок, що такими діями країни ЄС перехитрили російського диктатора володимира путіна, який погрожує перекрити газ до Європи, якщо з рф не знімуть санкції.

Крім того, варто відзначити, що Європейський Союз до кінця червня може домовитися з Єгиптом про постачання скрапленого газу з Ізраїлю. Ймовірно, угоду підпишуть під час візиту президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн до Каїра.

Нагадаємо, у путіна закотили істерику через нові санкції проти дітей чиновників.

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