Колишній президент росії Дмитро Медведєв не стримав емоцій після того, як Євросоюз ввів санкції проти членів сімей російських політиків.

У мережі активно обговорюють бурхливу "істерику" вірного підлабузника Путіна. Напередодні Євросоюз опублікував нові санкційні списки, в які потрапили передбачувана коханка Путіна Аліна Кабаєва, діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також інші члени сімей російської «еліти».

Це рішення заходу викликало бурхливу реакцію у Медведєва, який опублікував гнівний пост у своєму Телеграм.

"Тут подвійне беззаконня... чекаємо тепер повернення в західних законах принципу таліона (Рівного відплати за скоєне). А що? Чим погано? Кожен зможе вершити правосуддя за принципом"око за око, зуб за зуб"! Щоб ніхто з родичів не пішов від рівної відповіді!",- обурювався Медведєв.

У мережі тут же почали іронізувати над його емоційною публікацією.

"Заметушилися таргани..! "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня»© (в. в. Путін)", "щось з ним сталося, що з ним таке?", "За всіма кремлівськими родичами в'язниця плаче.... А позбавити їх всього необхідно для уроку іншим злодіям...", "Корисний ідіот Медведєв рветься бути більш озвірілим гопником, ніж його господар-фюрер", "Навіщо ви алкоголізм постійно рекламуєте", "що, Дімочка, немає чим годувати качечок?",- пишуть люди.

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