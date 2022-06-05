Про це заявив в інтерв'ю виданню Interia колишній президент Польщі Лех Валенса.
Він вважає, що зробив певні помилки, перебуваючи на посаді президента. Так, Валенса зізнався, що заявляв про те, що хоче вступити в ЄС і НАТО в компанії Угорщини, проте насправді планував створити коаліцію з Україною і Білоруссю. На думку політика, йому б це вдалося зробити поки президентом Росії був Борис Єльцин, проте він не встиг.
"Потім все завалилося",-підкреслив екс-президент.
Він заявив, що не здивований агресії з боку путінської Росії.
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"Якщо хтось буде на чолі держави 20 років, він обов'язково вибудує систему, яку захищатиме навіть ціною війни", - пояснив Валенса.
Він також вважає, що зміг би переконати Путіна відмовитися від війни, якби у нього була можливість провести переговори з президентом рф. Польський політик пояснив, що з Путіним потрібно використовувати досить своєрідну тактику розмови.
"З Путіним потрібно було розмовляти по-іншому з самого початку. Посадіть його і скажіть: "у тебе є ракети, але знаєш, що є у нас? Ми просто не хочемо Тебе розстрілювати. Ми не хочемо Тебе руйнувати, не змушуй нас використовувати наші можливості, ти не виживеш, мужик. Ти не віриш? Тоді подивися на наші гармати". Ось так і треба розмовляти з президентом Росії, а не якась дипломатія",-заявив Валенса.
Нагадаємо, Арестович відповів Путіну, чим закінчиться його "клацання горішків".
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