З президентом росії володимиром путіним можна говорити тільки з позиції сили.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Interia колишній президент Польщі Лех Валенса.

Він вважає, що зробив певні помилки, перебуваючи на посаді президента. Так, Валенса зізнався, що заявляв про те, що хоче вступити в ЄС і НАТО в компанії Угорщини, проте насправді планував створити коаліцію з Україною і Білоруссю. На думку політика, йому б це вдалося зробити поки президентом Росії був Борис Єльцин, проте він не встиг.

"Потім все завалилося",-підкреслив екс-президент.

Він заявив, що не здивований агресії з боку путінської Росії.

"Якщо хтось буде на чолі держави 20 років, він обов'язково вибудує систему, яку захищатиме навіть ціною війни", - пояснив Валенса.

Він також вважає, що зміг би переконати Путіна відмовитися від війни, якби у нього була можливість провести переговори з президентом рф. Польський політик пояснив, що з Путіним потрібно використовувати досить своєрідну тактику розмови.

"З Путіним потрібно було розмовляти по-іншому з самого початку. Посадіть його і скажіть: "у тебе є ракети, але знаєш, що є у нас? Ми просто не хочемо Тебе розстрілювати. Ми не хочемо Тебе руйнувати, не змушуй нас використовувати наші можливості, ти не виживеш, мужик. Ти не віриш? Тоді подивися на наші гармати". Ось так і треба розмовляти з президентом Росії, а не якась дипломатія",-заявив Валенса.

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