Об этом заявил в интервью изданию Interia бывший президент Польши Лех Валенса.

Он считает, что совершил определенные ошибки, находясь на посту президента. Так, Валенса признался, что заявлял о том, что хочет вступить в ЕС и НАТО в компании Венгрии, однако на самом деле планировал создать коалицию с Украиной и Беларусью. По мнению политика, ему бы это удалось сделать пока президентом россии был Борис Ельцин, однако он не успел.

«Потом все рухнуло», - подчеркнул экс-президент.

Он заявил, что не удивлен агрессии со стороны путинской россии.

«Если кто-то будет во главе государства 20 лет, он обязательно выстроит систему, которую будет защищать даже ценой войны», - пояснил Валенса.

Он также считает, что смог бы убедить путина отказаться от войны, если бы у него была возможность провести переговоры с президентом рф. Польский политик пояснил, что с путиным нужно использовать весьма своеобразную тактику разговора.

«С Путиным нужно было разговаривать по-другому с самого начала. Усадите его и скажите: "У тебя есть ракеты, но знаешь, что есть у нас? Мы просто не хотим тебя расстреливать. Мы не хотим тебя разрушать, не заставляй нас использовать наши возможности, ты не выживешь, мужик. Ты не веришь? Тогда посмотри на наши пушки". Вот так и надо разговаривать с президентом России, а не какая-то дипломатия», - заявил Валенса.

Напомним, Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков".

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