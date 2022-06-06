Страны ЕС перехитрили российского диктатора владимира путина, который угрожает перекрыть газ в Европу, если с рф не снимут санкции.

Хотя ЕС еще не включил газовое эмбарго в пакет санкций на фоне жестокой путинской войны, он ищет способы уменьшить свою зависимость от поставок из рф. В частности, две страны ЕС собрались добывать газ, чтобы избавиться от топлива из россии. Об этом сообщает Daily Express.

Так, Германия и Нидерланды для того, чтобы сократить зависимость от российского газа, уже заключили соглашение и получили разрешение на добычу собственного газа в Северном море.

Из-за полномасштабной войны россии против Украины контролирующие органы приняли решение выдать разрешение на реализацию европейских газовых проектов, чтобы ослабить власть Кремля в Европе.

Журналисты издания сделали вывод, что такими действиями страны ЕС перехитрили российского диктатора владимира путина, который угрожает перекрыть газ в Европу, если с рф не снимут санкции.

Кроме того, стоит отметить, что Европейский Союз до конца июня может договориться с Египтом о поставках сжиженного газа из Израиля. Вероятно, соглашение подпишут во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.

Напомним, что у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников.

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