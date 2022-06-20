У Ризі 20 червня розпочався саміт Ініціативи 3 морів, що об'єднує 12 держав Євросоюзу.

На зборах представників країн-членів Тримор'я в онлайн-режимі виступив Володимир Зеленський.

Президент подякував за запрошення та озвучив 6 пропозицій України щодо співпраці та участі у проектах Ініціативи 3 морів.

Україна має стати державою-членом Тримор'я

Свій виступ Володимир Зеленський почав з того, що Україна повинна стати учасницею ініціативи 3 морів, назвавши неправильним те, що наша держава залишилася за межами цього об'єднання.

За словами президента, достатньо одного погляду на географічну карту нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною Всі країни-учасниці зможуть реалізувати весь свій потенціал.

Зазначимо, що таким чином йде оформлення Балто-Чорноморського союзу в якості не тільки військової, а й економічної альтернативи.

Важливим елементом даного пазла є перекриття торгового шлюзу Литвою. Що розриває логістичні ланцюжки між ЄС і рф, створюючи нову зону напруженості.

Нагадаємо, 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".