У Ризі 20 червня розпочався саміт Ініціативи 3 морів, що об'єднує 12 держав Євросоюзу.
На зборах представників країн-членів Тримор'я в онлайн-режимі виступив Володимир Зеленський.
Президент подякував за запрошення та озвучив 6 пропозицій України щодо співпраці та участі у проектах Ініціативи 3 морів.
Україна має стати державою-членом Тримор'я
Свій виступ Володимир Зеленський почав з того, що Україна повинна стати учасницею ініціативи 3 морів, назвавши неправильним те, що наша держава залишилася за межами цього об'єднання.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
"Йдемо шляхом Криму": ситуація на Херсонщині загострюється, в ОП розкрили реальну ситуацію в області
Маршрутка з людьми перекинулася на трасі Одеса-Рені: постраждалих відвозять "швидкі"
«Противник безславно втік»: ЗСУ відбивають один штурм за іншим, що змінилося на передовій
Штраф до 68 тисяч гривень: нову жорстку заборону хочуть запровадити в Україні, перші подробиці
За словами президента, достатньо одного погляду на географічну карту нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною Всі країни-учасниці зможуть реалізувати весь свій потенціал.
Зазначимо, що таким чином йде оформлення Балто-Чорноморського союзу в якості не тільки військової, а й економічної альтернативи.
Важливим елементом даного пазла є перекриття торгового шлюзу Литвою. Що розриває логістичні ланцюжки між ЄС і рф, створюючи нову зону напруженості.
Нагадаємо, 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
У Раді Федерації заявили, що у росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".