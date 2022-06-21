Радник глави офісу президента Олексій Арестович порадив жителям Харкова виїжджати з міста і вивозити дітей, оскільки обстріли Харкова – "це надовго". За його словами, угруповання окупантів у Бєлгородській області на кордоні з Україною може бути задіяне для посилення наступу на Харків. Про це Арестович розповів в ефірі У Марка Фейгіна.

"Намагаються наступати у бік Барвінкового, долини, Краснопілля, Богородичного, Пришиба, Старого Каравану, Закотного, Сіверська, а також у бік Райгородка, але там не можуть форсувати Сіверський Донець", - зазначив Арестович.

Радник глави офісу президента додав, що в районі Сєвєродонецька окупанти намагаються наступати в усіх напрямках, хоча і малими силами.

Відзначимо, що в цьому ж ефірі Олексій Арестович закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в найближчі дні. За його словами, всі шість носіїв крилатих ракет рф вишикувалися в Чорному морі і швидше за все готують масований пуск ракет.

"Сильно рекомендую нашим громадянам, в тому числі проживають в Києві, в тому числі проживають на Печерську – не нехтувати сигналами повітряної тривоги в найближчі дні", - сказав Арестович.

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