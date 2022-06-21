«Господь допомагає нам підтримувати кордони і рухатися вперед, незважаючи на об'єктивні обставини. І ми не маємо права це заперечувати чи доводити протилежне».

Про це на своїй сторінці в Facebook пише «Лейтенант Штурм», боєць 72 ОМБр.

За його словами, сьогодні занадто часто і від багатьох людей можна почути, що православна віра - це непотрібний надлишок, а Бога немає взагалі. Це боляче чути, підкреслює боєць, особливо усвідомлюючи, наскільки Всевишній допомагає нам у цій страшній війні.

Боєйць запевнив, що він далекий від святості і праведного життя, однак існування Бога для нього досить експериментальний досвід.

«Будь ласка, зрозумійте, навіть у наш "просвітлений вік" є речі, які неможливо пояснити інакше як Божественним втручанням...

Коли в складі групи з 6 бійців, озброєних лише одним дробовиком, раптом зустрічаєш колону ворожої броньованої техніки у кількості 13 одиниць і вони відкривають вогонь по тебі, хто як не Бог дозволяє тобі відступити, не програвши?

Коли ви знаходитесь у будинку, який буквально розбирають зі 100-мм пістолета, хіба Всевишній не допомагає вам вибратися з цих руїн неушкодженим?

Коли покидаєш ворога в селі через двори, а за парканами вже всюди чутно підлу промову КЗП, хіба Спас не вказує правильний шлях до свого народу?

Коли безжальний артилерійський вогонь не припиняється тиждень, а в одязі дірки від осколків, але тіло не пошкоджено, хіба не Господь керує?

Коли авіація заповнює окопи медсестрами, але ти залишаєшся живим, хіба Христос не прикрив тебе своєю долонею?

Коли на ВОП залишилося десять людей, а тебе атакує ворожа піхота за підтримки бронетехніки, хіба наш Небесний Отець не дав сили відбити цю атаку?

З усього, що я пережив на початку цієї війни, зробив висновок, що Бог точно буде там, де є віра і молитва….», - написав боєць.

За його словами, не всім судилося пережити цю війну, але це тому що всупереч Божим заповідям грішники вбивають людей і забирають те, чого немає

«А ще тому, що сили не рівні. Але Господь допомагає нам підтримувати кордони і рухатися вперед, незважаючи на об'єктивні обставини. І ми не маємо права це заперечувати чи доводити протилежне…», - закликав боєць.

Він також зізнався, що йому страшно думати про те, що могло б статися, якби все було інакше, і якби Творець відвернувся від українців.

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