ЗСУ отримають досить непогані поставки зброї за підсумками третьої зустрічі Контактної групи в "форматі Рамштайн". При цьому військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю на каналі "Україна 24" розповів, що кількість зброї може бути збільшено і для цього вже є передумови.

"Вже поставки обчислюються по важкому озброєнню сотнями одиниць, по легкому озброєнню - там вже десятки тисяч. Звичайно, хотілося б, щоб було збільшено", - сказав Олег Жданов.

Олег Жданов зазначив, що пару днів тому була спільна заява країн Східної Європи і Великобританії із закликом до учасників конференції в Рамштайні збільшити і прискорити поставки важкого озброєння для України.

"Після таких закликів на офіційному рівні поставки можуть бути збільшені Я думаю, що відповідь має послідувати і відповідно ми отримаємо збільшення. Поставки зброї Україні збільшать", - переконаний військовий експерт.

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