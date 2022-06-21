Білорусь зосередила біля кордонів України своїх військових, а росія може швидко перекинути в Білорусь свої війська і підготувати новий наступ. Таку заяву зробив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону і назвав кількість солдатів Білорусі.
У Міноборони уточнили, що до семи батальйонів військових Білорусі знаходяться на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях. Це близько 3,5-4 тисяч особового складу.
Всього армія Білорусі налічує 60 тисяч осіб, але самопроголошений лідер Олександр Лукашенко хоче збільшити її ще на 20 тисяч, тому зараз білорусів активно вербують в армію.
Мотузяник попередив, що росія може швидко перекинути сили в Білорусь і підготувати новий наступ, проте ознак таких дій поки немає.
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"Дії росії і білоруської армії змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогоднішній день. Основний удар-Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів", - додав речник Міністерства оборони.
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