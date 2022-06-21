Беларусь сосредоточила у границ Украины своих военных, а россия может быстро перекинуть в Беларусь свои войска и подготовить новое наступление. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона и назвал колличество солдат Беларуси.
В Минобороны уточнили, что до семи батальонов военных Беларуси находятся на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Это около 3,5-4 тысяч личного состава.
Всего армия Беларуси насчитывает 60 тысяч человек, но самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко хочет увеличить ее еще на 20 тысяч, поэтому сейчас белорусов активно вербуют в армию.
Мотузяник предупредил, что россия может быстро перебросить силы в Беларусь и подготовить новое наступление, однако признаков таких действий пока нет.
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"Действия россии и белорусской армии заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день. Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений", - добавил спикер Министерства обороны.
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