Найближчим часом країну-окупанта очікують серйозні зміни в середині путінського бункера і російського суспільства. І це не тому, що знесуть режим. Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 Каналу".
Андрій Піонтковський пояснив, що базовий сценарій номер один зараз-починається контрнаступ Збройних сил України. І приблизно в серпні звільняється тимчасово окупований Херсон. На цьому тлі відбудуться зміни в самій посії, яка почне розуміти, що побєдобєсія не сталося
"Рф очікують серйозні зміни в середині путінського бункера і російського суспільства, після звільнення ЗСУ тимчасово окупованого Херсона. І тут виникає питання-що далі відбудеться в Москві? У бункері, на телебаченні, що буде народ думати? Я думаю, що будуть дуже серйозні зміни та це зіграє на користь Україні", - підкреслив Піонтковський.
Публіцист бачить лише два варінти тез, які будуть тоді звучати на пропагандистських каналах: перший – "вставати країні великій на смертний бій", а другий – "останні роки життя путін зробив ряд серйозних помилок в українському питанні"
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