В ближайшее время страну-оккупанта ожидают серьезные изменения в средине путинского бункера и российского общества. И это не потому, что снесут режим. Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии "24 Каналу".

Андрей Пионтковский пояснил, что базовый сценарий номер один сейчас – начинается контрнаступление Вооруженных сил Украины. И примерно в августе освобождается временно оккупированный Херсон. На этом фоне произойдут изменения в самой россии, которая начнет понимать, что победобесия не случилось.

"Рф ожидают серьезные изменения в средине путинского бункера и российского общества, после освобождения ВСУ временно оккупированнного Херсона. И здесь возникает вопрос – что дальше состоится в Москве? В бункере, на телевидении, что будет народ думать? Я думаю, что будут очень серьезные изменения, и это сыграет на пользу Украине", – подчеркнул Пионтковский.

Публицист видит лишь два варинта тезисов, которые будут тогда звучать на пропагандистских каналах: первый – "вставать стране великой на смертный бой", а второй – "последние годы жизни путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе"

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