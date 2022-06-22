ВСУ получат довольно неплохие поставки оружия по итогам третьей встречи контактной группы в "формате Рамштайн". При этом военный эксперт Олег Жданов в интервью на канале "Украина 24" рассказал, что колличество оружия может быть увеличено и для этого уже есть предпосылки.

"Уже поставки исчисляются по тяжелому вооружению сотнями единиц, по легкому вооружению – там уже десятки тысяч. Конечно, хотелось бы, чтобы было увеличено", – сказал Олег Жданов.

Олег Жданов отметил, что пару дней назад было совместное заявление стран восточной Европы и Великобритании с призывом к участникам конференции в Рамштайне увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения для Украины.

"После таких призывов на официальном уровне поставки могут быть увеличены Я думаю, что ответ должен последовать и соответственно мы получим увеличение. Поставки оружия Украине увеличат", – убежден военный эксперт.

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