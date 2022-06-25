Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів, що Україна повернеться до кордонів, які були встановлені в 1991 році. Інших сценаріїв у державі навіть не розглядають. Про це глава розвідки розповів в ефірі одного з найбільших мовників Великобританії "ITV news".

За словами Буданова, вже з серпня очікуються "певні події", які призведуть до переломного моменту.

"Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світу, що починається переломний момент. Україна повернеться до кордонів 1991 року, і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - розповів Кирило Буданов.

Незважаючи на високі втрати на сході, глава ГУР твердо впевнений у здатності Сил оборони України відбити російське вторгнення:

"Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів росію і Україну, і вона закінчиться катастрофою для росії. Нічим іншим. Україна повернеться до своїх кордонів 1991 року, інших сценаріїв не буде, і ніяких інших сценаріїв ми не розглядаємо", – підсумував глава військової розвідки.

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