Про це політик заявив журналістам у столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі в саміті Співдружності, повідомляє Reuters.
"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск буде рости, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", — вважаэ британський прем'єр.
Джонсон також додав, що наслідки того, що президент росії володимир путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".
Також Борис Джонсон в радіоефірі BBC заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.
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"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав політик і водночас наголосив, що наразі не бачить такої ситуації.
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