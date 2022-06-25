Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з росією, яка не відповідає її інтересам.

Про це політик заявив журналістам у столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі в саміті Співдружності, повідомляє Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск буде рости, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", — вважаэ британський прем'єр. Джонсон також додав, що наслідки того, що президент росії володимир путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Також Борис Джонсон в радіоефірі BBC заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав політик і водночас наголосив, що наразі не бачить такої ситуації.

Нагадаємо, рф влаштувала масштабну провокацію в Білорусі, в ГУР попередили про новий план кремля.

Як повідомляла Politeka, в Офісі президента попередили про новий район прориву окупантів.

Також Politeka писала, що в російському командуванні серйозні перестановки, британська розвідка розсекретила подробиці.