Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив підтримку позиції Молдови після того, як на адресу цієї країни пролунали погрози із кремля.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", – написав Кулеба.

Заява глави МЗС — відповідь на скандальний виступ єкс-президента рф дмитра мєдвєдєва у зв'язку з набуттям Молдовою статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. На його думку, «це буде не пряме членство Молдови в ЄС, а через створення "нової Великої Румунії"».

Він також нагадав, що в невизнаному Придністров'ї проживають близько 220 тисяч громадян рф. Цю цифру він озвучив як "попередження на випадок, якщо "почнеться серйозна заваруха" з поглинанням Молдови Румунією".

Також Медведєв вякнув, що Молдова нібито «втрачає державність за українськими лекалами, на чільне місце ставиться ненависть до росії», і пригрозив Кишиневу «відповіддю від москви».

Нагадаємо, рф влаштувала масштабну провокацію в Білорусі, в ГУР попередили про новий план кремля.

Як повідомляла Politeka, в Офісі президента попередили про новий район прориву окупантів.

Також Politeka писала, що в російському командуванні серйозні перестановки, британська розвідка розсекретила подробиці.