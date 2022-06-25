На його думку, держпереворот в росії до кінця року не відбудеться.

"Його план - крок за кроком захоплювати наші території і потім щось з ними робити. У нього є радники. Але, мабуть, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні, до кінця цього року - однозначно", — заявив Скібіцький.

Представник ГУР також додав, що візити іноземних лідерів до москви ні до чого не приводять, президент рф нікого не чує.

"Путін має для себе свою мету, і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів росію в Європу", — зазначив експерт.

На думку Скібіцького, в найближчі роки не варто очікувати смерті путіна від хвороби.

"Все залежатиме від стану його здоров'я. Але це теж мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантам і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за чисельністю населення - ресурс російської федерації набагато більший", — пояснив представник розвідки.