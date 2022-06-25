Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.
На його думку, держпереворот в росії до кінця року не відбудеться.
"Його план - крок за кроком захоплювати наші території і потім щось з ними робити. У нього є радники. Але, мабуть, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні, до кінця цього року - однозначно", — заявив Скібіцький.
Представник ГУР також додав, що візити іноземних лідерів до москви ні до чого не приводять, президент рф нікого не чує.
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"Путін має для себе свою мету, і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів росію в Європу", — зазначив експерт.
На думку Скібіцького, в найближчі роки не варто очікувати смерті путіна від хвороби.
"Все залежатиме від стану його здоров'я. Але це теж мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантам і вони це розуміють. Навіть якщо взяти за чисельністю населення - ресурс російської федерації набагато більший", — пояснив представник розвідки.
Нагадаємо, рф влаштувала масштабну провокацію в Білорусі, в ГУР попередили про новий план кремля.
Як повідомляла Politeka, в Офісі президента попередили про новий район прориву окупантів.
Також Politeka писала, що в російському командуванні серйозні перестановки, британська розвідка розсекретила подробиці.