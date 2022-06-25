Росію та Білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній хартії.

Як повідомляє Міністерство енергетики, таке рішення було ініціативою України.

Щодо Білорусі також призупинили тимчасове застосування договору до Енергетичної хартії. Відповідне рішення схвалили на спеціальній сесії Конференції Енергетичної хартії, яка відбулася 24 червня у Брюсселі.

"Держава-агресор, що порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, зокрема в енергетичних спільнотах та організаціях", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зауважимо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міненергетики неодноразово виступало з ініціативою позбавити Росію та Білорусь статусу спостерігачів в Енергетичній хартії.

Договір про Енергетичну хартію підписали близько 60 країн світу та Європейський Союз. Він закріплює основні принципи співпраці у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та державами. Росія і Білорусь підписали договір, але так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала хартію тимчасово.

Нагадаємо, "Це перший випадок": рф влаштувала масштабну провокацію в Білорусі, в ГУР попередили про новий план кремля.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко "пропетляє": в Офісі президента знову заговорили про наступ Білорусі на Україну, яка зараз ситуація.

Також Politeka писала, що У російському командуванні серйозні перестановки, британська розвідка розсекретила подробиці: "Серед них...".