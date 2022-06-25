Відбулася чергова зустріч Білоруського і російського диктаторів.

Як повідомляють росЗМІ, л укашенко заявив путіну, що ізоляція Литвою Калінінграда – фактично оголошення війни.

При цьому він попросив путіна допомогти пристосувати білоруські літаки під оснащення ядерними боєзарядами.

У свою чергу, до пообіцяв протягом найближчих місяців передати Мінську комплекси «Іскандер-М» і дообладнати білоруські літаки СУ-25 в рф.

Крім того, пуйло запропонував доручити начальникам Генштабів двох країн і міністерствам оборони опрацювати всі деталі, пов'язані з нібито "забезпеченням безпеки" союзної держави.

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