На даний момент офіційно відомо про 18 жертв, пише Politeka.net.

«Трагедія у Броварах. Число жертв зросло. Станом на 10:30 – 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога», - повідомив голова КОВА Олексій Кулеба.

На місці працюють усі оперативні служби.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри на яких імовірно знято момент перед аварією вертольота, на якому знаходилося 9 осіб.

Серед них, нагадаємо – міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

За словами очевидців, «гвинтокрил зробив три кола над "Форою", полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, загорівся і все".

Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи у Броварах стала помилка пілота. Вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.

Також серед версій трагедії – диверсія, несправність техніки та порушення правил безпеки.

На нових фото, що з'явилися в Мережі, видно обвуглені стіни дитячого садка, поряд з яким впав гелікоптер.

Як повідомлялося раніше, на момент трагедії у дитячому садку перебували діти та персонал.

Страшна авіакатастрофа у Броварах сталася вранці 18 січня.