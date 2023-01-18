На даний момент офіційно відомо про 18 жертв, пише Politeka.net.
«Трагедія у Броварах. Число жертв зросло. Станом на 10:30 – 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога», - повідомив голова КОВА Олексій Кулеба.
На місці працюють усі оперативні служби.
Тим часом у Мережі з'явилися кадри на яких імовірно знято момент перед аварією вертольота, на якому знаходилося 9 осіб.
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Серед них, нагадаємо – міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.
За словами очевидців, «гвинтокрил зробив три кола над "Форою", полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, загорівся і все".
Згідно з попередньою версією слідства, причиною авіакатастрофи у Броварах стала помилка пілота. Вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка.
Також серед версій трагедії – диверсія, несправність техніки та порушення правил безпеки.
На нових фото, що з'явилися в Мережі, видно обвуглені стіни дитячого садка, поряд з яким впав гелікоптер.
Як повідомлялося раніше, на момент трагедії у дитячому садку перебували діти та персонал.