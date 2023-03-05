Злочинці встановлювали трекери на машинах своїх жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня.

Іспанська поліція затримала групу злочинців, які грабували українських біженців, і знайшла у них вкрадені речі та гроші на суму понад 1 мільйон євро.

Склад угруповання включав як українців, так і росіян, і вони обирали українських біженців як своїх жертв, бо ті часто мали заощадження та цінності із собою.

Щонайменше сім випадків пограбування сталися у провінціях Аліканте та Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії. Злочинці встановлювали трекери на машинах своїх жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня та визначити, коли вони залишають будинки.

Серед вкраденого майна були колекція марок, коштовності та комп'ютери. У групі було семеро українців та троє росіян. Загальна сума повернутих грошей та речей становила 1,25 мільйона євро.

Відомо, на даний момент вдалося знайти і повернути власникам речі та готівку на загальну суму 1,25 млн євро (або близько 1,32 млн доларів). Також грабіжники встигли вкрасти колекцію марок вартістю близько півмільйона євро.

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