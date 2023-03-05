Боксер Василь Ломаченко, який зараз перебуває у США, де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні, вляпався у новий скандал.

Ломаченко відвідав турнір UFC 285 у Лас-Вегасі, де сфотографувався з російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим. Епізод із спыльним фото потрапив на відео, опубліковане на офіційній сторінці UFC у Twitter.

Іслам Махачев є чемпіоном UFC у легкій вазі, хорошим приятелем ватажка Чечні Рамзана Кадирова і підтримує війну рф проти України.

Кричущий випадок у своєму Telegram-каналі прокоментував активіст Сергій Стерненко.

"Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC — бої у змішаному стилі. Під час однієї з перерв Ломаченко підійшов до росіянина Іслама Махачєва, приобійняв його, та зробив спільне фото. Махачєв підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж. Більше за нахабство Ломаченка мене дивує тільки відсутність реакції з боку СБУ. Це абсолютне знущання з нації, яка бореться за своє існування, та максимальна зневага до усіх жертв цієї війни", — написав він.

Нагадаємо, Василь Ломаченко розчарував черговою витівкою.

Раніше українці масово бажали Ломаченку поразки у новому бою.

Також Politeka писала, що Василь Ломаченко похвалився службою з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції.