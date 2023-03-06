Український комік Андрій Щегель, який утік до Туреччини після отримання трьох повісток, зробив скандальну заяву у своєму подкасті. Він заявив, що всі звинувачення на його адресу є виявом заздрощів, а в Україні "немає шансів на цивілізоване життя".

На думку Щегеля, Україна – це "цирк із попаяними дебілами", де люди "не можуть включити голову, заперечити, підтримати та щось робити". Він також описав українців як "залежних підкорів", які "трусяться за пиріжок з г*вном".

Комік назвав українських коміків "недорозвиненими пірасами" і заявив, що не збирається повертатися в Україну. Щегель також повідомив, що планує здобути політичний притулок в іншій країні.

Він зізнався, що втік з України заради свого "психологічного комфорту" та зазначив, що "втомився від війни". Однак він має офіцерське звання та є призовником. Він зміг виїхати за кордон лише як "артист, який представляє країну за кордоном", адже воювати не збирається.

"Я готовий ніколи туди не повертатися. І немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, щоб не повертатися в Україну. Українські коміки недорозвинені п*дараси, ми Північна Корея, ось що я думаю", – заявив чоловік.

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