Померла рятувальниця Євгенія Дудка, яка постраждала під час ракетної атаки по аеропорту Дніпра.

Про це повідомив її чоловік, Ігор Гетало на сторінці в Instagram.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мені, що не зміг тебе врятувати", – написав він.

10 квітня 2022 року війська рф атакували дніпровський аеропорт. Повторний удар вони завдали, коли на місці працювали рятувальники.

Дуже сильно постраждала тоді Євгенія Дудка, прес-офіцер ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Жінку доставили до клініки у Німеччині, де вона лікувалась понад півроку. Але не допомогли. У лютому 2023 року вона повернулась в Україну.

На жаль, 7 березня стало відомо, що Євгенія померла.

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