У селі Івахни, що на Уманщині, неповнолітні хлопці та дівчата вчинили наругу над могилою загиблого воїна, зняли прапор з надгорбку. Відео свого вчинку вони виклали у соцмережі.

Як повідомляють в поліції, за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Встановлено 4 особи.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правопорушники встановлені, ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. Їх доставили до районного управління поліції, де нині вони разом із батьками дають свідчення. На батьків, за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи.

Відомості про подію наразі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання: обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

"Виродки, не місце таким уродам на нашій землі. Покарання, і ніяких вибачень, як у сім’ї виховали, так вони і вчинили";

"Хто вас виховав? Хто ваші батьки, це не дно це прірва безкінечна, і те що ви не були там то хто ваші "кавалєри", як можна з таким лайном спілкуватися, і це "звички"не одного дня!";

"Потрібно наказати так щоб запам'ятали на все життя. Штраф заплатять батьки ,а вони ще щось придумають своїми макітрами без мозгів", - коментують інцидент українці.

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