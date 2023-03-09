Через нову атаку ворога в деяких регіонах застосовуються екстрені відключення світла.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДТЕК, світло вимикатимуть на Дніпропетровщині.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», - йдеться у повідомленні.

Також екстрені відключення світла застосовуються на Одещині, у Київській області, Миколаївській і у Києві.

Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і вірити в ППО, а також зберігати інформаційну тишу – нічого не ффіксуватти і не викладати в мережу.

Тим часом в Укрзалізниці попередили, що «у зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози».

Так, з-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин.

«Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день. Всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, ми вже традиційно приймемо на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками», - йдеться у повідомленні.

Київська кільцева електричка продовжує курсувати за графіком.

Також з'явилася інформація, що рух електротранспорту Дніпра частково призупинено.

Автобусні маршрути працють у звичайному режимі, основні напрямки, де курсує електротранспорт, підсилені додатковими одиницями транспорту.

Нагадаємо, окупанти знов б’ють ракетами по Україні.

Вибухи зафіксовано у Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській областях.

Також повідомлялось про сильний вибух у Києві. Мер Віталій Клічко повідомив, що всі служби виїхали на місце.

ОНОВЛЕНО:

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що на ранок зафіксовано обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Також стало відомо про постраждалих внаслідок удару по Києву.

«Медики госпіталізували двох постраждалих із Святошинського району столиці. Наразі за допомогою звернулися троє людей», - мер Києва Віталій Кличко.