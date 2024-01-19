Невелику суму можуть утримати з пенсії з однієї причини, а половину через чотири обставини.

В Україні існують умови, за яких пенсіонери можуть втратити частину своїх пенсій. Розрахунок майбутніх сум стягнення пенсій проводитиметься на підставі відповідного рішення суду чи інших документів. Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсії може бути відраховано не більше як 20 та 50%.

Невелику суму можуть утримати з пенсії з однієї причини, а половину — через чотири обставини. Так, до 50% пенсії можуть стягнути у зв'язку з:

Утриманням членів сім'ї (аліменти). Відшкодуванням збитків від розкрадання майна підприємств та організацій. Відшкодуванням збитків, завданих каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого. Поверненням отриманих зайвих сум заробітної плати у випадках, передбачених законом.

Якщо особа не повідомить Пенсійний фонд про працевлаштування чи відновлення трудової чи бізнесової діяльності вчасно, їй може бути відраховано 20% від пенсійних виплат за рішенням суду.

Важливо відзначити, що в Україні у цьому році планується підвищення пенсійних виплат для літніх осіб. Розмір індексації становитиме 13%, що менше, ніж минулорічних 19,7%.

Законодавство передбачає формулу розрахунку індексації, яка складається з 50% від інфляції у 2023 році та 50% від середнього зростання заробітних плат за три останні роки (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022). З урахуванням ситуації в 2023 році пенсії цього року мають збільшитись на приблизно 13%, хоча ця цифра менша, ніж у попередньому році (19,7%).

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